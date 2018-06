Canadá diz que ações da Rússia são 'imperialistas' O primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, disse nesta segunda-feira que as atitudes da Rússia em relação à Ucrânia são "agressivas, militaristas e imperialistas" e é tempo de todas as nações do mundo reconhecerem a profundidade e a gravidade das ações do Kremlin.