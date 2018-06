Canadá diz que libertação de jornalista da Al-Jazeera é 'iminente' OTTAWA - O ministro de Relações Exteriores do Canadá, John Baird, afirmou nesta segunda-feira que a libertação do jornalista Mohamed Fahmy, que tem dupla nacionalidade canadense e egípcia, é "iminente". Falando para a mídia canadense, Baird não quis dar, entretanto, uma data exata para a libertação do jornalista do canal de TV catarino Al-Jazeera.