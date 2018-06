Canadá e EUA se recuperam de tempestade de gelo

"Nós acreditamos que o pior já passou", declarou hoje o prefeito de Toronto, Rod Ford. Ele qualificou a tempestade como uma das piores da história da cidade. Ainda segundo Ford, a energia foi restabelecida durante a noite para cerca de 75 mil moradores da maior cidade do Canadá.

Ontem, o leste do Canadá foi atingido por uma chuva congelante que deixou as ruas e as calçadas extremamente escorregadias, afetando os planos de viagem em um dos feriados mais movimentados do ano.

O primeiro dia de inverno no Hemisfério Norte também foi marcado por tempestades geladas e fortes ventos à região Meio-Oeste dos Estados Unidos e aos Estados da Nova Inglaterra, além de enchentes no Sul dos EUA.

As tempestades provocaram pelo menos nove mortes nos EUA e cinco no Canadá. Cerca de 400 mil imóveis ficaram sem energia em uma área que vai do Michigan até o norte da Nova Inglaterra. Estima-se que levará dias até a eletricidade ser plenamente restabelecida.

Ao todo, mais de 700 voos foram cancelados no domingo e mais de 11 mil sofreram atrasos consideráveis somente nos EUA. Fonte: Associated Press.