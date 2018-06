Canadá: gêmeos são presos por suspeita de terrorismo A polícia do Canadá informou que irmãos gêmeos moradores da cidade de Ottawa foram presos por suspeita de envolvimento com terrorismo. Um comunicado da Real Polícia Montada do Canadá diz que Ashton Carleton Larmond e Carlos Larmond, de 24 anos, planejavam deixar o Canadá para participar de atividades terroristas no exterior.