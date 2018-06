Canadá: Incêndio em asilo deixa pelo menos 3 mortos

Informações iniciais dão conta que 20 moradores foram retirados em segurança, mas não se sabe ao certo quantos dos idosos permaneceram no asilo enquanto o complexo de 52 apartamentos pegava fogo.

Horas depois do início do incêndio, as autoridades locais ainda tentavam determinar o número exato de vítimas e a causa do incêndio ocorrido em L''Isle-Verte, 225 quilômetros a nordeste da cidade de Québec, disse a sargento Ann Mathieu.

O prédio ficou totalmente destruído. Fonte: Associated Press.