Canadá pode permitir a prisão de suspeitos de terrorismo sem acusação formal

A legislação ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. O governo conservador do primeiro-ministro Stephen Harper tem a maioria dos assentos, então a aprovação é bastante incerta.

De acordo com a constituição atual do Canadá, é crime fazer qualquer tipo de ameaça específica. A nova lei tornará criminosa a pessoa que convocar ataques terroristas no país como um todo, ou promover e apoiar outros que realizem atos de extremismo em outros lugares.

A pena máxima será de cinco anos na prisão. As autoridades também serão capazes de remover todo material relacionado ao terrorismo de qualquer site canadense.

A redação da nova lei teve início em outubro, após um atirador matar um soldado no memorial da guerra canadense e depois tentar invadir o Parlamento. A ofensiva em Ottawa ocorreu dois dias após um outro suspeito atropelar dois soldados em um estacionamento no Quebec, matando um e ferindo o outro antes de ser morto por um tiro do militar. Fonte: Associated Press.