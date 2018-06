Canadá: Polícia obtém vídeo em que prefeito usaria droga

Blair afirmou estar desapontado com a atitude de Ford, mas disse que não havia nada nas imagens que justificasse levar adiante um processo na justiça.

O vídeo - recuperado da memória de um computador - "mostra imagens consistentes com as versões veiculadas pela imprensa", segundo o policial.

Em maio deste ano, dois repórteres do Toronto Star - jornal de maior circulação do Canadá - disseram ter visto um vídeo em que o prefeito Rob Ford apareceria fumando um cachimbo de crack. Ford, porém, assegura que o vídeo não existe. Fonte: Associated Press