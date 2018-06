Canadá: Polícia prende 2 por planejarem ataque a trem

Segundo a polícia, os dois tinham o apoio do grupo Al-Qaeda. A polícia informou que os dois homens não são cidadãos canadenses e foram identificados como Chiheb Esseghaier, de 30 anos, que residia em Montreal, e Raed Jaser, de 35 anos, residente em Toronto.

Autoridades canadenses disseram que as prisões foram feitas numa cooperação entre autoridades do Canadá e dos Estados Unidos, incluindo a Polícia Federal norte-americana (FBI, na sigla em inglês. De acordo com a polícia, o alvo dos ataques era o serviço de trem na região da Grande Toronto e uma audiência foi agendada para esta terça-feira. As informações são da Dow Jones.