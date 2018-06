OTTAWA - A polícia canadense acusou três homens de ligação com o grupo extremista Estado Islâmico (EI) e de tentarem recrutar militantes no Estado de Ottawa, informaram oficiais nesta terça-feira, 3.

Os acusados têm ligação com John Maguire, um canadense que recentemente apareceu em um vídeo do Estados Islâmico na Síria, mas agora pode estar morto. O comissário canadense James Malizia afirmou, no entanto que Maguire também sofrerá processo, uma vez que a polícia não pode confirmar sua morte.

"Estamos trabalhando sobre ele há algum tempo", afirmou o oficial. Além dele, Suliman Mohammed, de 21 anos, será acusado de participar do grupo terrorista. Uma terceira pessoa também estaria envolvida na célula. Segundo o policial, o foco do grupo parecia ser recrutar pessoas para lutar no exterior e não em organizar ataques dentro do país. / ASSOCIATED PRESS