Canadá revogará cidadania de estrangeiros por fraude

Para obter cidadania canadense, um estrangeiro precisa comprovar ter vivido no país durante pelo menos três dos quatro anos anteriores. Kenney diz que as fraudes atraíam o interesse de estrangeiros que não pretendiam morar para sempre no Canadá, mas que queriam se beneficiar do sistema de saúde pública, dos subsídios para o estudo universitário e do que chamou de segurança do passaporte canadense. O governo informou que atualmente está em processo de notificação das pessoas que terão a cidadania revogada. As informações são da Associated Press.