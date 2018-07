Canadá rompe relações diplomáticas com o Irã O governo do Canadá informou nesta sexta-feira que fechou sua embaixada em Teerã e rompeu relações diplomáticas com o Irã, afirmando que o governo iraniano está fornecendo assistência militar para a Síria. O ministro de Relações Exteriores canadense, John Baird, disse que a embaixada em Teerã será fechada imediatamente e que os diplomatas iranianos que moram no Canadá têm cinco dias para deixar o país. O Canadá também passou a listar o Irã como país patrocinador do terrorismo. Até o fechamento desta edição, o governo do Irã não respondeu.