Dois corpos foram encontrados durante buscas realizadas hoje, mas dezenas de pessoas continuam desaparecidas.

O descarrilamento e a explosão ocorreram no sábado, mas apenas hoje as equipes de resgate consideraram que a área estava segura o bastante para ser totalmente vasculhada.

Autoridades canadenses investigam relatos de um incêndio no trem horas antes do desastre. Fonte: Associated Press.