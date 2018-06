Canadá testará vacina contra ebola em humanos

A ministra da Saúde do país, Rona Ambrose, afirmou que, caso a vacina seja tão efetiva em humanos quanto tem sido em animais, então "podemos literalmente pôr fim a essa epidemia". Ambrose espera que a vacina possa ser implementada logo após o fim dos testes.

Eles serão conduzidos no Instituto de Pesquisa Walter Reed Army, em Maryland, com o objetivo de determinar sua segurança, a dosagem apropriada para a produção de anticorpos e seus possíveis efeitos colaterais. O país forneceu 20 frascos da vacina para a realização do experimento.

Autoridades de saúde canadenses dizem esperar que os resultados iniciais dos testes em humanos sejam conhecidos após a segunda quinzena de dezembro. Já estão sendo feitos planos para a próxima etapa de experimentos, a serem conduzidos na África.

O governo canadense possui os direitos de propriedade intelectual associados à vacina, que foi desenvolvida no seu principal laboratório de microbiologia, em Winnipeg. Os direitos de licenciamento da vacina pertencem à NewLink Genetics, sediada em Austin, no Texas. Fonte: Dow Jones Newswires.