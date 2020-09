Canadá vive segunda onda da pandemia de covid-19, diz Trudeau

OTTAWA - O Canadá entrou na segunda onda da pandemia do novo coronavírus, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau nesta quarta-feira, 23. Em pronunciamento nacional, Trudeau disse que o país está em uma "encruzilhada" após registrar novos surtos em quatro grandes províncias.

Leia Também Canadá vai regularizar situação de imigrantes que atuaram contra a covid

"Estamos diante de um outono que pode ser pior que a primavera", afirmou o primeiro-ministro, que disse que o governo faria "qualquer coisa" para ajudar o país a se recuperar da pandemia.

Os casos de covid-19 no Canadá aumentaram nos últimos dias, com uma média de 1.123 novos casos registrados diariamente na última semana, um contraste à média diária de 380 casos confirmados nos dias do mês de agosto.

"Nós temos o poder de controlar essa segunda onda. Eu sei que podemos fazer isso, porque já fizemos uma vez", completou Trudeau.

Os canadenses estão mais preocupados com a covid-19 agora que estavam em abril, de acordo com uma pesquisa realizada pela Abacus Data.

O número total de infecções no país é de 147.753. Mais de 9,2 mil pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus, segundo dados do governo canadense./REUTERS