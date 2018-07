Canadenses reclamam de dinheiro que derrete Recentemente, o Banco Central do Canadá recebeu uma onda de reclamações após a entrada em circulação de uma série de cédulas planejadas para serem "indestrutíveis". Feitas com um polímero especial, as notas não podem ser rasgadas e são à prova d'água, mas derretem quando deixadas nos carros em dias quentes.