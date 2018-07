Canadenses usam um helicóptero para fugir da prisão

No início do domingo, a polícia recebeu um telefonema da equipe da prisão de Saint-Jerome, de onde os presos escaparam, relatando a fuga, disse o sargento da polícia da província de Quebec, Benoit Richard. Segundo o sargento, o diretor do complexo carcerário avisou à polícia que Benjamin Hudon-Barbeau e Danny Provencal tinham agarrado uma corda que havia caído do helicóptero para fazerem a fuga.

A polícia de Quebec disse, mais tarde, que havia prendido três pessoas a 50 quilômetros no norte da prisão de Saint-Jerome, incluindo Hudon-Barbeau, de 36 anos, e Provencal, de 33 anos. Os dois foram encontrados separadamente após uma busca na região.

O helicóptero usado na fuga foi localizado no domingo à tarde em Mont-Tremblant, cerca de 85 quilômetros de distância da prisão, onde apenas o piloto ainda estava no local. Ele foi levado para um hospital na região, disse Richard.

"Ele será interrogado mais tarde pelos investigadores", disse Richard, acrescentando que é muito cedo para dizer qual o papel piloto na fuga.

O chefe de serviços correcionais que supervisiona a prisão de Saint-Jerome, Yves Galarneau, disse que nunca tinha visto nada igual em mais de três décadas.

Galarneau afirmou que não há medidas de segurança em vigor na prisão para evitar que um helicóptero desça dos céus e liberte os prisioneiros. "Até onde eu sei, é a primeira vez em Quebec", declarou a repórteres no local. As informações são da Associated Press.