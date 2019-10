Canais de TV dos EUA anunciam morte de líder do Estado Islâmico

Washington - Segundo informações de meios de comunicação dos Estados Unidos, o líder do grupo jihadista Estado Islâmico, Abu Bakr al Baghdadi, morreu durante um ataque militar americano na região nordeste da Síria. Os canais CNN e ABC citam altos funcionários do governo como fontes. Horas antes, no sábado (26) o presidente Donald Trump anunciou no Twitter que "alguma coisa muito grande" havia acabado de acontecer.

A CNN disse que o exército está realizando análises antes de confirmar formalmente a morte do líder da organização responsável por vários ataques ao redor do mundo. Segundo um funcionário citado pela ABC, Abu Bakr al-Baghdadi cometeu suicídio ao explodir um colete explosivo. Não é a primeira vez que surgem rumores da morte do líder. Em 2017, forças russas declararam que al-Baghdadi provavelmente teria morrido durante um ataque aéreo contra a cidade de Raqqa, na Síria.

O Pentágono se recusou a comentar as informações.

"O presidente dos Estados Unidos fará um anúncio muito importante amanhã (neste domingo) de manhã às 9h (hora local, 10h em Brasília) da Casa Branca, disse Hogan Gidley, porta-voz do governo Trump, sem dar mais detalhes.

Pouco antes desse anúncio, Trump postou uma mensagem a misteriosa no Twitter.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

​A informação coincide com um período de grande atividade militar no norte da Síria.

O regime sírio e seu aliado russo aceleraram o envio de suas tropas na fronteira com a Turquia, e os americanos anunciaram o envio de reforços militares em uma zona de petróleo mais a leste, sob controle curdo.

Quem é Baghdadi

Não existem registros públicos de Abu Bakr al Baghdadi desde uma transmissão em áudio em novembro de 2016, após o início da ofensiva iraquiana para retomar Mosul. Na gravação ele pediu que seus homens lutassem até que se tornassem mártires.

Mosul foi onde o líder do EI fez a única aparição pública conhecida, em julho de 2014, na mesquita de Al Nuri.

Baghdadi, cujo nome verdadeiro é Ibrahim Awad al Badri, supostamente nasceu em 1971 em uma família pobre na região de Bagdá. Apaixonado pelo futebol, ele falhou na tentativa de ser advogado e depois militar, e começou a estudar teologia.

Durante a invasão americana do Iraque em 2003, ele criou um grupo jihadista sem muito impacto, antes de ser preso e encarcerado na gigantesca prisão de Bucca.

Liberado por falta de provas, ele se juntou a um grupo de guerrilheiros sunitas ligados à Al Qaeda. Aproveitando o caos da guerra civil, seus combatentes se estabeleceram na Síria em 2013 e de lá lançaram uma ofensiva no Iraque.

O grupo, que o nome Estado Islâmico, tomou o lugar da Al Qaeda. Os sucessos militares iniciais e a propaganda eficaz levaram milhares de pessoas a se alistarem em suas fileiras. / AFP