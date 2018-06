Canal que mudou Panamá faz 100 anos

CIDADE DO PANAMÁ - Considerado fundamental no início do século passado, quando, sob o comando de Theodore Roosevelt, os EUA iniciaram a expansão de sua capacidade militar e de sua política externa, o Canal do Panamá - cuja inauguração completou cem anos na sexta-feira - divide a opinião de especialistas em relação ao seu papel estratégico na região hoje em dia.

Enquanto alguns acreditam que apenas o aspecto econômico - em uma disputa entre EUA e, principalmente, China - continua em jogo, incluindo nessa análise a expansão do canal prevista para ser inaugurada entre o fim do próximo ano e o começo de 2016, outros ressaltam que a rivalidade crescente entre os dois países no campo financeiro também se aplica aos interesses políticos.

“Os EUA nunca diriam diretamente que estão em competição com a China pelo Canal do Panamá porque esse é um tema de grande impacto na infraestrutura do país”, afirmou ao Estado Johanna Mendelson Forman, analista da consultoria Stimson Center.

Para a especialista, o fato de projeções indicarem que, em 15 anos, Pequim pode se tornar a principal parceira comercial da América Latina cria implicações profundas entre os interesses dos dois países para a região. “Claro que os EUA estão observando os movimentos dos chineses, caso eles decidam investir em pontos estratégicos - o que os EUA não teriam como evitar. O Brasil também está observando os chineses, afinal, ambos fazem parte do Brics (grupo composto ainda por Rússia, Índia e África do Sul).”

A ideia de utilizar uma ligação entre oceanos como exemplo de sua capacidade de liderança e influência é contestada por quem vê o canal como uma necessidade majoritariamente econômica. “O canal era muito mais importante estrategicamente no século passado, quando o poderio marítimo de uma nação era mais importante do que hoje”, explicou Michael Hogan, do Centro para Deliberações Democráticas da Universidade da Pensilvânia e autor do livro The Panama Canal in American Politics (“O Canal do Panamá na Política Americana”, em tradução livre).

Para o analista, o canal hoje - ou mesmo após a sua expansão - continuará mais interessante para países com ampla atividade comercial. “Como a China compete com os EUA em muitos aspectos econômicos, Pequim se interessa em oportunidades em que possa ganhar terreno.”

A opção mais provável para os chineses concorrerem com os americanos na região é a construção de um canal similar na Nicarágua - obra de valor estimado em US$ 40 bilhões e cuja concessão de 50 anos, renováveis pelo mesmo período, foi emitida recentemente para o magnata chinês das telecomunicações Wang Jing.

Hub. Com a ampliação do Canal do Panamá, o presidente panamenho, Juan Carlos Varela, que assumiu o cargo em julho, pretende transformar o país em um centro logístico mundial e já pensa em um projeto para a construção de um quarto conjunto de eclusas para enfrentar a disputa representada pela possível construção do canal nicaraguense.

“O Panamá está se preparando para aumentar sua relevância como centro internacional de comércio”, afirmou o presidente à agência Associated Press durante as festividades do centenário. “Nosso país estudará outros componentes - como portos, estradas e aeroportos - que precisam ser construídos para tirar proveito de nossa posição geográfica.”