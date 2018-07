Cancelada apresentação de concerto de Wagner A planejada apresentação de músicas de Richard Wagner em Israel foi inesperadamente cancelada, após um aparente desentendimento entre os organizadores do evento e a Universidade de Tel-Aviv, onde se realizaria o espetáculo, informou o Haaretz. Em Israel, as músicas de Wagner são um tabu em razão da posição antissemita do compositor alemão. As músicas dele também eram as favoritas de Hitler.