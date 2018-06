Cancelado alerta de bomba no consulado dos EUA em Milão Um alerta de bomba que levou ao esvaziamento do consulado dos EUA em Milão foi cancelado, informou o jornal Corriere della Sera. O alerta foi emitido depois de um pacote suspeito ter sido encontrado dentro do consulado; antes disso, o posto diplomático norte-americano havia recebido uma carta que se referia a uma bomba, segundo informou a agência Ansa. Mas nenhum explosivo foi encontrado.