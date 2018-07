Cancelar jogo foi medida responsável, diz Merkel O governo alemão qualificou ontem de responsável a decisão de cancelar no dia anterior o amistoso entre Alemanha e Holanda em Hannover, em razão de uma ameaça terrorista. A chanceler Angela Merkel lamentou a suspensão do jogo, mas elogiou a decisão das autoridades locais. A Bundesliga, a Federação de Futebol Alemã, disse que as partidas do Campeonato Alemão terão mais segurança.