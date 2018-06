Câncer teria se espalhado pelo corpo de Neruda

Os restos mortais do prêmio Nobel de Literatura de 1971 foram exumados no dia 8 de abril por ordem do juiz Mario Carroza, para buscar as causas reais da morte do poeta.

A viúva de Neruda, Matilde Urrutia, e a Fundação que leva o nome do poeta compartilham a tese oficial de que ele morreu de câncer de próstata em 23 de setembro de 1973. Neruda morreu 12 dias após o golpe de Estado liderado pelo general Augusto Pinochet, que ocorreu em 11 de setembro e deu início a uma ditadura sangrenta.

Contudo, o motorista e ajudante pessoal do poeta, Manuel Araya, afirma que Neruda foi assassinado com uma injeção aplicada na Clínica Santa María, um centro de saúde privado considerado como os melhores da década de setenta. As informações são da Associated Press.