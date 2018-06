Candidata à presidência da Ucrânia apoia entrada na Otan 26/04/2014 - A ex-primeira ministra da Ucrânia, Yulia Tymoshenko, defendeu a entrada do país na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como forma de proteção às agressões russas. A política, que está concorrendo para as eleições presidenciais, em 25 maio, considerou que, embora apenas uma minoria dos ucranianos tenha apoiado a adesão do país à Otan em ocasiões anteriores, as ações agressivas da Rússia no leste da Ucrânia forçaram uma "mudança fundamental no pensamento" público.