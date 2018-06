Candidata alemã esfaqueada é eleita prefeita de Colônia

BERLIM - A candidata à prefeitura de Colônia, no oeste da Alemanha, ferida gravemente no sábado por um homem contrário à entrada de migrantes no país, foi eleita neste domingo, segundo resultados provisórios. Ela foi operada na noite e seu quadro era estável.

Henriette Reker, internada após ser esfaqueada no pescoço enquanto fazia campanha em um bairro de Colônia, obteve mais de 52% dos votos, segundo resultados publicados após a apuração de 75% dos votos.

O agressor, um alemão desempregado há muito tempo e detido depois do crime, “disse que cometeu o ato com uma motivação racista”, afirmou o chefe de polícia de Colônia, Norbert Wagner. O agressor foi acusado de tentativa de assassinato e lesões graves a outras quatro pessoas, entre acompanhantes da candidata e cidadãos que estavam no local do ataque.

A candidata era a responsável pela recepção dos refugiados na prefeitura de Colônia. O chefe de polícia de Renania do Norte-Westfalia, Wolfgang Albers, afirmou que a investigação privilegiaria uma “ação política”.

Henriette, candidata sem partido, mas apoiada pelos conservadores (CDU) da chanceler Angela Merkel, era a favorita na corrida pela prefeitura de Colônia, a quarta maior cidade da Alemanha, com 980 mil habitantes. Merkel e o Parlamento alemão expressaram seu “choque” com a agressão à candidata. / AFP e EFE