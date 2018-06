Candidato à presidência do Irã promete paz com mundo O ex-negociador nuclear do Irã e candidato nas próximas eleições presidenciais, Hasan Rowhani, disse neste sábado, 8, que, se eleito, vai restaurar a economia do país e reverter a política externa adotada por Mahmoud Ahmadinejad. Em comício de campanha em Teerã, ele afirmou que sua prioridade na política externa será "reconciliar" o país com o mundo externo e distanciar o Irã do estilo combativo e linha-dura de Ahmadinejad.