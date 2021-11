Candidato à presidência em Honduras é preso por tráfico de drogas e homicídios

TEGUCIGALPA - Autoridades de Honduras prenderam o candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana, capitão aposentado do Exército, na quinta-feira, acusado de lavagem de dinheiro de drogas e participação em homicídios, incluindo o de um informante da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA).

Sua prisão ocorre menos de um mês antes das eleições presidenciais com seus concorrentes favoritos apimentados com denúncias de corrupção e tráfico de drogas. O mesmo ocorre com o atual presidente, Juan Orlando Hernández, que deixará o cargo em 2022 após oito anos no poder.

Rodríguez, do Movimento Independente Dignidade e Esperança (MIDE), não está entre os favoritos para as eleições de 28 de novembro.

Segundo o Ministério Público (MP, Ministério Público), é obrigatório para “lavagem de dinheiro”. Além disso, uma testemunha protegida disse que Rodríguez, em suas funções de capitão das Forças Armadas, “realizava operações (...) e quando encontrava dinheiro ou drogas, não o declarava na íntegra, ficando com parte do armas apreendidas e confiscadas foram levadas a um grupo criminoso denominado ZIPE ".

“Segundo testemunhas, ele também está envolvido na morte de muitas pessoas, inclusive de um informante” da DEA, disse a instituição.

O Ministério Público especificou que ele também é acusado de negociar a entrega de drogas roubadas de outras organizações criminosas e de entregar o dinheiro dessas operações à esposa e sogra, detidas juntamente com Rodríguez.

Depois de fazer uma revisão das contas bancárias dos detidos, ficou evidente que “a atividade comercial realizada e registrada na administração de renda não condiz com o que foi declarado” perante a Fazenda, disse o MP.

"É vingança"

Em momentos de apreensão, Rodríguez carregava uma menina nos braços. Ele considerou sua detenção "ilegal" e rejeitou todas as acusações contra ele.

“Estou envolvido com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas? É a vingança do presidente porque seu irmão está preso nos Estados Unidos. Eles podem me procurar o que quiserem, não tenho nada a esconder”, disse ele em vídeo gravado por seus colaboradores .

Nos últimos meses, Rodríguez havia assegurado que era um dos acusadores de narcotráfico Tony Hernández, ex-deputado e irmão do presidente, atualmente condenado à prisão perpétua por esse crime nos Estados Unidos.

Como havia apontado nos últimos dias, estava sendo perseguido para supostamente descobrir o paradeiro de um suposto dinheiro pertencente ao ex-parlamentar.

"É uma perseguição que não é nova (...) a democracia está sendo perseguida, uma figura para a presidência da República", disse à AFP Israel Zelaya, candidato a vice-presidente e gerente de campanha do MIDE.

O líder não acredita nas acusações contra seu candidato e espera poder enfrentar as acusações contra ele em liberdade.

Em outubro de 2016, a embaixada dos Estados Unidos em Tegucigalpa havia alertado que Santos Rodríguez estava "sob investigação por suas supostas ligações com o tráfico de drogas e atividades de corrupção".

O presidente Hernández garante que as acusações contra ele e seu irmão são "falsas" e fazem parte de uma retaliação dos chefões do tráfico que seu governo ajudou a extraditar para os Estados Unidos.

Os favoritos para as eleições presidenciais em Honduras são o partido no poder e atual prefeito de Tegucigalpa, Nasry Asfura (Partido Nacional, à direita) e Xiomara Castro, do esquerdista Libre.