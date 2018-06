Candidato à presidência no Egito visita papa copta

Como chefe militar, ele retirou do poder o muçulmano Mohammed Morsi, o primeiro presidente eleito democraticamente no país, no verão passado, após uma onda de protestos exigindo a renúncia do líder. O papa Tawadros II apoiou a tomada do governo pelo exército.

A visita deste sábado à Catedral de São Marcos, sede do papa copta, é a primeira feita por el-Sissi desde que oficializou sua candidatura nesta semana. De acordo com um comunicado, ele disse ao papa Tawadros II que cristãos e muçulmanos devem permanecer unidos.

El-Sissi é amplamente esperado para vender as eleições presidenciais, programadas para maio. Fonte: Associated Press.