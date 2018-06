Candidato da Irmandade Muçulmana e ex-premiê de Mubarak farão 2º turno

CAIRO - A disputa do segundo turno no Egito será, conforme as previsões, entre o candidato da Irmandade Muçulmana, Mohamed Mursi e o ex-premiê Ahmed Shafiq, informou a agência MENA nesta segunda-feira, 28.

Segundo informações da agência oficial do governo, todas as apelações para a recontagem dos votos foram rejeitadas pelo comitê eleitoral.

A votação do segundo turno está marcada para os dias 16 e 17 de junho.

Com informações da Reuters