Candidato derrotado no Quênia contestará resultado O principal rival do presidente eleito do Quênia disse que vai contestar nos tribunais o resultado das eleições. No sábado, a comissão eleitoral do país declarou oficialmente Uhuru Kenyatta como o próximo presidente da segunda maior economia da África Oriental. Segundo o órgão, Kenyatta venceu as eleições com 50,07% dos 12,3 milhões de votos, levemente acima da margem de 50% que precisava para evitar um segundo turno.