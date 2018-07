Candidato do governo búlgaro lidera eleição Candidato do partido do governo da Bulgária, o conservador Rosen Plevneliev ficou na frente no primeiro turno da eleição presidencial, de acordo com resultados de uma pesquisa de boca de urna elaborada pela Gallup. O ex-ministro da Construção aparece com 41,1% de apoio, na frente do candidato socialista Ivaylo Kalfin, com 26,8%. Os 11.400 colégios eleitorais fecharam suas portas uma hora depois do previsto, após 14 horas de votação. A eleição terá um segundo turno em 30 de outubro, pois nenhum candidato conseguiu atingir os 51% necessários para ser eleito.