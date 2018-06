Candidato do governo vence eleição em Tóquio, diz mídia

Pesquisas de boca de urna divulgadas pela emissora NHK e outros grupos de mídia indicaram a vitória de Masuzoe, uma ex-personalidade da TV japonesa e também ex-ministro da Saúde, apesar do comparecimento relativamente fraco dos eleitores às urnas.

"Quero fazer de Tóquio a cidade número 1 do mundo em áreas que incluem prevenção de desastres, bem-estar social e economia", disse Masuzoe a repórteres.

Masuzoe, que contou com o apoio do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, é conhecido por defender o uso da energia nuclear. Os candidatos que ficaram em segundo e terceiro lugares na eleição de hoje são contrários a usinas nucleares. Abe tem planos de reativar os 50 reatores nucleares japoneses que foram desligados após o desastre de Fukushima.

Cerca de 34% dos votantes compareceram às urnas, representando uma queda de mais de dez pontos porcentuais em relação à eleição anterior na metrópole japonesa, que ontem foi atingida pela maior nevasca em quase meio século.

A eleição foi convocada depois de o governador anterior renunciar por ter aceito 50 milhões de ienes (US$ 500 mil) de um magnata do setor hospitalar. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.