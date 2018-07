Candidato do PRI tem 12 pontos sobre rival O candidato do Partido da Revolução Institucional (PRI) à presidência do México, Enrique Peña Nieto, abriu 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na disputa, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, do Partido da Revolução Democrática (PRD). De acordo com o levantamento da consultoria Mitofsky, Peña Nieto tem 37,2% da preferência do eleitorado. Obrador é o preferido de 25,2% dos entrevistados. Josefina Vasquez Mota, do Partido Ação Nacional (PAN), é a terceira colocada, com 21%. A eleição está marcada para o dia 1.º.