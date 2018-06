Candidato do PRI tem vantagem de 2 dígitos Enrique Peña Nieto, candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI) à presidência do México, está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, com 37,9%, segundo uma pesquisa divulgada na terça-feira. De acordo com o mesmo levantamento, os dois principais rivais de Peña Nieto - Andrés López Obrador, do Partido da Revolução Democrática (PRD), e Josefina Vázquez Mota, do Partido Ação Nacional (PAN) - estão virtualmente empatados em segundo lugar, com cerca de 20% das intenções de voto.