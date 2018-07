Candidato independente lidera disputa em Bogotá

Com 264.544 votos contados em Bogotá, ou 5,4% do total, Petro tinha 83.461 (32,3%), segundo dados do Registro Eleitoral Nacional. Em segundo lugar, está o candidato Enrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá e candidato do centro, com 66.805 votos (25,8%).

Petro concorre como um independente, após abandonar em meados deste ano o Polo Democrático Alternativo, de esquerda, em meio a uma série de denúncias de corrupção contra políticos do partido. As informações são da Associated Press.