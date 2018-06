Candidato independente vence eleição no Alasca

Walker, um advogado de 63 anos e ex-prefeito da Valdez, é o primeiro candidato independente eleito para o governo do Alasca. Seu padrinho político, Wally Hickel, já foi governador, filiado ao Partido da Independência Alasquiana, mas depois mudou para o Partido Republicano. Walker, que perdeu as primárias dos republicanos em 2010 para Parnell, desta vez resolveu deixar o partido e concorrer de maneira independente. Para vencer, ele uniu forças com o democrata Byron Mallott, que entrou na chapa como seu vice.

Parnell havia assumido o governo do Alasca em 2009, com a renúncia de Sarah Palin, uma das maiores lideranças do chamado Tea Party, a ala mais conservadora do Partido Republicano. Fonte: Associated Press.