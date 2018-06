Candidato linha-dura abdica da disputa Um dos candidatos linha-dura da eleição presidencial iraniana desistiu ontem de concorrer na votação do dia 14. Gholam Ali Haddad Adel anunciou sua saída da campanha para evitar a derrota de seus aliados. Adel está em último lugar nas pesquisas. Nos últimos dias, cresceu as expectativas sobre as chances de Hasan Rowhani, um pouco mais ao centro do que os demais candidatos do establishment. Ontem, o Conselho dos Guardiões negou que pretendesse desqualificar sua candidatura para a eleição.