Candidato no Afeganistão pede fim a contagem de votos O candidato presidencial Abdullah Abdullah exigiu quarta-feira que as autoridades eleitorais afegãs parem a contagem dos votos da eleição realizada no final de semana passado, citando novas denúncia de fraude generalizada. A comissão eleitoral recuou o pedido e pediu que todas as partes aguardem os resultados finais.