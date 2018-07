Candidato oposicionista mexicano lidera pesquisas de intenção de voto

CIDADE DO MÉXICO - O candidato presidencial oposicionista do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, lidera as pesquisa eleitorais no México com 41% das intenções de voto, de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa El Universal/Buendía y Laredo nesta semana.

A disputa de votos está mais acirrada entre os demais candidatos, principalmente entre Josefina Vázquez Mota, do governista Partido Ação Nacional (PAN), e Andrés López Obrador, do Partido da Revolução Democrática (PRD).

No próximo dia 1° de julho, cerca de 78 milhões de mexicanos devem comparecer às urnas para decidir o sucessor do presidente Felipe Calderón, que finaliza seu governo em 30 de novembro.

Com informações da Ansa