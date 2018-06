Candidato pede adiamento das eleições das Maldivas O candidato às eleições presidenciais das Maldivas, Abdulla yameen, pediu adiamento do segundo turno, marcado para este domingo, dia 10. Neste sábado, os resultados oficiais do primeiro turno apontaram que Abdulla yameen recebeu 31% dos votos, enquanto o líder da oposição, Mohamed Nasheed, recebeu pouco menos de 46% dos voto populares, não conseguindo vencer as eleições no primeiro turno.