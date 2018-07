Candidato pró-euro lidera pesquisas na Finlândia A Finlândia realiza eleições presidenciais hoje e o político de carreira defensor do euro Sauli Niinistoe lidera as pesquisas, depois de uma campanha centrada no papel do país na Europa. Niinistoe é um respeitado membro do partido conservador do primeiro-ministro Jyrki Katainen (Partido de Coalização Nacional) e um dos políticos mais experientes da Finlândia. A última pesquisa, divulgada na sexta-feira, atribuía a ele 32% dos votos.