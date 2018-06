Candidatos à presidência do México respondem às declarações de Trump sobre imigração

CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO - Os candidatos à presidência do México iniciaram neste domingo, 1.º, sua campanha eleitoral respondendo às declarações do presidente americano, Donald Trump, que acusou o país de fazer "muito pouco" para impedir a entrada de imigrantes nos EUA.

O candidato da esquerda Andrés Manuel López Obrador, atual favorito segundo as pesquisas, declarou em Ciudad Juárez, na fronteira com o Estado americano do Texas, que exigirá respeito pelos mexicanos.

"Nem o México e nem seu povo vão ser o salva-vidas de qualquer governo estrangeiro", disse o candidato de 64 anos em seu primeiro comício oficial de campanha para a eleição presidencial de 1.º de julho. "Não é com muros, nem com o uso da força que resolvemos problemas sociais ou questões de segurança."

O ex-prefeito da Cidade do México acrescentou que não descarta a possibilidade de fazer Trump mudar de opinião "sobre sua política externa errônea e, em particular, sua atitude desdenhosa em relação aos mexicanos".

Por sua vez, Ricardo Anaya, que lidera uma coalizão de partidos de direita e de esquerda, exigiu firmeza e dignidade após as novas declarações do presidente americano. "Precisamos de um novo relacionamento com responsabilidade compartilhada e respeito mútuo", disse Anaya em San Juan de los Lagos, no Estado de Jalisco, onde lançou sua campanha.

O candidato de 39 anos, atualmente em segundo lugar nas pesquisas, indicou que o fenômeno migratório preocupa tanto o México quanto os EUA. Ele também apontou a responsabilidade americana pelo tráfico de armas. "80% das armas com as quais pessoas são assassinadas em nosso país vêm dos EUA", disse ele.

Mais cedo, neste domingo, Trump atacou o país vizinho no Twitter. "O México está fazendo muito pouco, ou nada, para impedir que as pessoas cheguem ao México por sua fronteira sul, e depois aos EUA. Riem de nossas leis idiotas de imigração", afirmou o presidente americano. As autoridades mexicanas "devem deter a droga e o fluxo de pessoas, ou vou deter seus ganhos, o Nafta. O muro é necessário". / AFP