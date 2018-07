Candidatos a vice-presidência votam nos EUA

Já o atual vice-presidente do país e candidato a continuar no cargo pelo Partido Democrata, Joe Biden, votou na cidade de Greenville (Delaware) acompanhado de sua esposa Jill Biden e de seu filho Beau Biden. "É sempre muito divertido", disse Biden que chega a sua oitava eleição, segundo a ABC News. Ele disse que está otimista com o resultado e incentivou as pessoas a votarem mesmo que tenham que passar longos períodos nas filas.