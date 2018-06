Candidatos fazem último apelo antes de eleição no Japão Candidatos fizeram neste sábado os últimos apelos aos eleitores no Japão, um dia antes das eleições parlamentares, que devem dar o poder de volta ao opositor Partido Liberal Democrata (PLD). Embora muitos eleitores permaneçam indecisos, o que reflete uma desilusão com qualquer legenda, as pesquisas sugerem que as urnas vão revelar uma derrota ao Partido Democrático do Japão (PDJ), do primeiro-ministro Yoshihiko Noda, três anos após a sigla conquistar o poder em meio a esperanças de mudanças.