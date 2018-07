Candidatos miram zonas atingidas por furacão

Rivais na disputa pela Casa Branca, o republicano Mitt Romney e o democrata Barack Obama decidiram centrar suas estratégias de campanha em Estados atingidos pelo Isaac, furacão que devastou parte da Costa do Golfo do México até perder intensidade e, na quarta-feira à noite, voltar à categoria de tempestade tropical.

Romney esteve ontem em Louisiana, percorrendo regiões atingidas pela tormenta e conversando com famílias que sofreram prejuízos em New Orleans. O governador do Estado, o republicano Bobby Jindal, acompanhou o candidato.

"Estou aqui para aprender e, claro, trazer a atenção para o que está acontecendo aqui, de modo que pessoas em todo país saibam que a gente daqui precisa de ajuda", afirmou Romney, antes de subir em um veículo utilitário para inspecionar os bairros mais devastados.

O republicano conversou com uma mulher de 42 anos, dona de uma mercearia, que disse ter "perdido tudo" com as enchentes provocadas pelo Isaac.

O líder do Partido Democrata no Senado, Harry Reid, afirmou que a visita de Romney é "o cúmulo da hipocrisia". O presidente Obama irá a New Orleans, a Louisiana e ao Mississipi na segunda-feira, cinco dias após ter declarado estado de emergência nessas regiões.

Riscos. Embora mais fraco, o Isaac voltou a causar transtorno ontem. O Vale do Mississipi sofreu com fortes tempestades e autoridades alertaram para o risco das chamadas inundações repentinas, que podem ser causadas pelo rompimento de barreiras artificiais, como diques.

Plataformas de exploração de petróleo no Golfo do México começaram a receber de volta funcionários ontem. No entanto, espera-se que o retorno ao trabalho tenha de aguardar pelo menos uma semana ainda.

Em algumas regiões, casas chegaram a ser parcialmente cobertas pela água. Somando os Estados de Louisiana, Mississipi e Arkansas, mais de 500 mil residências e estabelecimentos comerciais estavam ainda sem eletricidade na noite de ontem.

Seis pessoas morreram nos EUA em razão da passagem do Isaac - no Haiti e na República Dominicana, a cifra vítimas foi de 23. A estimativa é que o furacão tenha causado prejuízos de até US$2 bilhões, o que o coloca fora da lista das tormentas mais custosas dos EUA.

O primeiro furacão a atingir os EUA este ano será lembrado por castigar New Orleans exatamente sete anos após o desastre do Katrina. O novo sistema de proteção da cidade, que custou US$14,5 bilhões, impediu o alagamento das zonas residenciais, como ocorrera em 2005. Paul Ryan, vice de Romney, defendeu no Congresso o corte de fundos destinados à prevenção e socorro de desastres. / AP