Candidatos presidenciais encerram campanha

BUENOS AIRES - Os candidatos à presidência argentina começaram ontem a encerrar suas campanhas antes da votação de domingo.

A presidente Cristina Kirchner, que lidera as pesquisas e deve ser reeleita no primeiro turno, encerrará sua campanha nesta quarta-feira, 19, no Teatro Coliseo, em Buenos Aires.

Acompanhada de seu candidato a vice, o ministro da Economia, Amado Boudou, Cristina comandará o evento, que pretende reunir uma multidão de partidários, governadores e integrantes da legenda da presidente.