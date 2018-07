Candidatos republicanos fazem debate nos EUA

DES MOINES, 11 Dez - O pré-candidato presidencial do partido republicano Newt Gingrich rebateu fortes ataques durante um debate em Iowa, no sábado, de seus rivais do partido, que questionaram sua capacidade de julgamento.

Gingrich, descrito por alguns críticos como duro e petulante, manteve a calma enquanto seus rivais republicanos o criticavam por ter ganhado cerca de 1,6 bilhão de dólares do gigante imobiliário Freddie Mac, por ter dito que os palestinos eram um povo "inventado" e pelo seu passado de problemas conjugais.

Mitt Romney, o líder anterior da corrida eleitoral do partido e que havia sido considerado o futuro candidato, comparou sua experiência empresarial com a experiência de Gingrich em Washington.

"Não precisamos de pessoas que passaram a vida inteira em Washington", disse Romney, acrescentando que seu trabalho como chefe de uma empresa de capital privado o ajudou a entender como reverter a economia e o tornava mais elegível do que um político de Washington, como Gingrich.

Mas Romney pode ter se machucado ao desafiar o governador do Texas, Rick Perry, a apostar 10 mil dólares sobre saúde pública, numa piada que atraiu criticas contra Romney, que o colocavam como alguém fora de sintonia com os americanos normais que vivem um período econômico conturbado.

Foi o primeiro debate desde que Gingrich assumiu a liderança, passando Romney nas pesquisas da batalha republicana para escolher um oponente contra o presidente democrata Barack Obama, em 2012 e os outros candidatos atacaram rapidamente.

Os parlamentares Michele Bachmann e Ron Paul criticaram Gingrich chamando-o de um hipócrita que lucrava com seus contatos e que acabou levando o dinheiro dos contribuintes quando a Freddie Mac foi socorrida pelo governo federal.

Gingrich disse que ele não fez lobby para o gigante da habitação, mas que ofereceu "consultoria estratégica" e rebateu as criticas de Romney de que ele seria um político de carreira.

"O único motivo pelo qual você não se tornou um político de carreira foi porque você perdeu para Teddy Kennedy em 1994", disse Gingrich a Romney, que perdeu a eleição para o Senado em Massachusetts naquele ano, mas depois foi governador. "É um pouco demais, você seria um político com 17 anos de carreira se tivesse ganhado aquela eleição."

FIDELIDADE É IMPORTANTE

O debate aconteceu menos de um mês antes de Iowa dar inicio à corrida republicana pelos estados, e Gingrich tem enfrentado questionamentos dos conservadores religiosos no estado, sobre seus três casamentos e suas infidelidades conjugais confirmadas.

Perry, que veiculou dois comerciais na TV para conquistar os eleitores evangélicos, disse que essa era uma questão importante para os eleitores. "Acho que essa questão de fidelidade é importante", disse. "Se você trai a sua esposa, você vai trair seu sócio."

Gingrich concordou que era uma questão válida e disse que ele tinha pedido perdão a Deus. "As pessoas têm que medir quem eu sou e se sou uma pessoa em quem se pode confiar.".

Gingrich também foi pressionado em relação ao seu comentário feito na sexta-feira numa entrevista ao Jewish Channel, quando disse que os palestinos eram pessoas "inventadas."

Gingrich disse que estava simplesmente fazendo o que Ronald Reagan costumava fazer, que era ter coragem de dizer a verdade, não importa quanto ela fosse desagradável. "Reagan acreditava no poder da verdade. Eu sou um fã de Reagan e tenho orgulho disso. Eu direi a verdade", disse.

Romney também foi atacado por seus rivais sobre sua reforma da saúde pública em Massachusetts, que foi uma precursora da reforma do sistema de saúde de Obama.

Quando pressionado por Perry, Romney se ofereceu para apostar 10 mil dólares que ele não apoiava um mandato individual de saúde pública, durante o debate sobre o plano do estado. Perry disse que não era homem de fazer apostas e se recusou a aceitar a proposta de Romney.

Com apenas seis candidatos participando do debate, cada um teve mais tempo para falar. Herman Cain se retirou da corrida na semana passada depois de alegações de que ele tinha um caso extraconjugal há treze anos, e o ex-governador de Utah Jon Huntsman não participou.

Os republicanos vão fazer outro debate na quinta-feira, em Sioux City, Iowa, no debate final antes da convenção do partido em 3 de janeiro, que abrirá a corrida republicana.