Candidatos trocam acusações

Um vídeo de 30 segundos, com a aprovação formal de Obama, divulgado ontem, critica o histórico do adversário republicano na criação de empregos e menciona uma conta na Suíça do adversário.

De acordo com a propaganda, "Obama ajudou a criar mais empregos na América (EUA) e não no exterior. E Mitt Romney? Como presidente de uma corporação, transferiu postos de trabalho para o México e a China. Ele ainda quer corte nos impostos para empresas em outros países. É exatamente o que você espera de um cara que tem uma conta bancária na Suíça".

Romney dirigiu um fundo de investimento antes de entrar na política. Já a conta na Suíça não é ilegal e está na declaração de imposto de renda dele. O candidato afirma que faz parte da diversificação de seus investimentos.

Romney respondeu aos ataques de Obama criticando o presidente por "politizar" a morte de Bin Laden. "Acho muito frustrante que o presidente faça disso um item político ao sugerir que eu não teria ordenado essa ação. É claro que teria", declarou. / G.C.