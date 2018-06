Canibal ataca vítima em Miami e é morto a tiro Um homem nu comia o rosto de outro homem nu, na rampa de acesso a um elevado em Miami, e rosnou para o policial que chegou à cena na tarde de sábado, informou o ciclista Larry Vega. O policial ordenou ao homem que comia o rosto do outro que parasse, mas o agressor rosnou para o policial, que deu um tiro de advertência. Quando o canibal avançou sobre o policial, foi morto com um tiro. Essa cena ocorreu no elevado MacArthur, no centro de Miami. O elevado conecta o centro de Miami a Miami Beach. O canibal morreu com o segundo disparo e a polícia de Miami divulgou poucos detalhes sobre o incidente. A vítima que tinha o rosto comido sobreviveu, foi internada e sua identidade não foi revelada.