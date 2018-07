Canon e Panasonic suspendem operações na China

HONG KONG - A Canon informou hoje que suspendeu temporariamente, nesta segunda, 17, atividade em três de suas quatro principais fábricas na China que produzem câmeras, fotocopiadoras e impressoras, como medida de segurança, tendo em vista a preocupação com as manifestações no país contra o Japão, a respeito de algumas ilhas em disputa.

A suspensão tem por objetivo garantir a segurança de todos os funcionários da empresa - japoneses e chineses - informou um porta-voz da Canon. Até agora, não houve danos registrados em nenhuma das instalações da Canon na China, acrescentou a empresa.

A Panasonic também suspendeu as operações em sua fábrica na cidade chinesa de Qingdao, onde produz componentes eletrônicos, depois que suas instalações foram danificadas no fim de semana por manifestantes chineses que protestam contra o Japão.

A Panasonic teve janelas de sua fábrica quebradas, alguns equipamentos danificados e houve um princípio de incêndio na unidade, informou o porta-voz da Panasonic, com sede em Pequim. A fabricante japonesa de eletrônicos ainda avalia quanto tempo levará para retomar as operações.

A decisão da Canon e da Panasonic ocorre em virtude das preocupações crescentes das grandes empresas japonesas diante dos protestos na China sobre as ilhas em disputa no Mar da China Oriental. No sábado, os manifestantes chineses causaram danos a cerca de 10 empresas japonesas, incluindo a fábrica da Panasonic, e restaurantes numa área industrial em Qingdao, com afirmou um funcionário da embaixada do Japão em Pequim. As informações são da Dow Jones.