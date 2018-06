Cantor de Moscou organizou encontro entre Trump Jr. e advogada russa

WASHINGTON - O especialista em relações públicas que marcou o encontro no ano passado entre Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma advogada russa disse nesta segunda-feira, 10, que agiu a pedido de um cliente, o empresário, cantor ecompositor Emin Agalarov, que mora em Moscou.

Rob Goldstone disse em comunicado que Agalarov solicitou que ele facilitasse um encontro entre o filho de Trump e a advogada russa Natalya Veselnitskaya, que ele disse aparentemente ter afirmado possuir informações sobre contribuições ilegais de campanha para o Partido Democrata, cuja candidata Hillary Clinton disputou a presidência com Trump.

Goldstone disse que Natalya abriu a reunião com o filho de Trump com algumas declarações sobre financiamento de campanha, antes de mudar o tema para a proibição dos EUA a adoção de crianças russas, momento no qual Trump Jr. interrompeu a reunião.

"Nada saiu daquela reunião e não houve continuidade entre as partes", disse Goldstone.

Reportagem do jornal New York Times no domingo revelou que Trump Jr. se encontrou, durante a campanha eleitoral de 2016, com uma advogada ligada ao Kremlin que prometeu fornecer informações prejudiciais sobre Hillary Clinton. / REUTERS